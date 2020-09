Sam Smith partage un teaser du clip de «Diamonds»

Sam Smith est de retour! Après plusieurs semaines d'attente, l'artiste britannique a confirmé la bonne nouvelle: le 18 septembre prochain, il dévoilera un nouveau morceau intitulé «Diamonds», extrait d'un futur opus en préparation.

Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule... Sam Smith a aussi partagé quelques secondes du clip! Un teaser qui en dit long sur l'ambiance choisie par le chanteur pour cette vidéo: des éclairs, de l'orage, Sam Smith complètement trempé...

En parallèle, le chanteur a aussi dévoilé des paroles sur son compte: «You dream of glitter and gold / My heart's already been sold», peut-on lire.