De son côté, Léna Situations est aux anges ! Surprise et ravie de passer sur NRJ, elle a partagé une vidéo pleine de joie et d'étonnement. Tellement excitée qu'elle a même organisé un appel groupé avec tous ses amis sur WhatsApp pour fêter l’événement. Pendant ce temps, Maxime Biaggi, connu pour son humour décalé, a posté une story dans lequel il lance des regards perplexes de droite à gauche, affichant un sourire ironique, comme pour dire : « Ok, cette blague est vraiment en train de prendre des proportions dingues ! »