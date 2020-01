Roméo Elvis: «Malade », un titre poignant

Les lieux abandonnés partagent également ce sentiment de solitude qui ronge Roméo Elvis. Un sentiment, justement, que les fans ressentent, notamment pendant la séquence où l’artiste laisse couler ses larmes sur son visage. Jusqu’à maintenant, le clip posté sur Youtube a dépassé les 19,5 millions de vues.

Paroles du titre «Malade» de Roméo Elvis

[Intro]

J'veux être tout seul, moins d'pression

Une de perdue, une de perdue, autant dire les choses comme elles sont

Y'aura quand même de la peine tant qu'on s'rappelle de la veille

Une de perdue, une de perdue, autant dire les choses comme elles sont

Y'aura quand même de la peine tant qu'on s'rappelle de la veille

Et j'étais pas dégoûté mais tu m'auras donné raison

À vouloir faire de la merde, t'avais l'pouvoir de l'admettre



[Couplet 1]

Et toujours paré pour les excuses, désolé mais toutes mes exs sucaient mieux que toi, la tête pourtant posée sur son plexus

Y'a des fuites comme dans une écluse (tu sais très bien) et y'a des putes même dans les églises

J'étais pas vraiment un mec lisse, plusieurs fois, j'ai considéré ça comme un versus

Alors qu'il fallait un mec peace



[Refrain]

Cette histoire me rend malade, malade, j'ai mal à la tête

Et j'aimerais casser la mienne pour un peu mieux me sentir

Cette histoire me rend malade, malade, j'ai mal à la tête

Et j'aimerais casser la mienne pour un peu mieux me sentir

Quand on a cessé d'aimer, on doit se laisser tranquille

On doit se laisser tranquille, on doit se laisser tranquille

Quand on a cessé d'aimer, on doit se laisser tranquille

On doit se laisser tranquille, wow oh



[Couplet 2]

Et là, t'es où ? Tu fais quoi ? T'écoutes mes textes, j'en suis certain car les jalouses sont toutes les mêmes

Sous mes airs, j'en souffre encore, courant d'air dans parcours en or

Avec qui tu sors ? Avec qui tu baises ? Pourquoi ça m'intéresse ? Mon talent m'a rendu célèbre

Le pouvoir, ça rend fêlé, l'amour, ça rend bête, ça prendra toute l'énergie sans même faire de parenthèses

Pourquoi tu réponds pas ? Je sais qu't'entends les appels, j'arrive pas à croire que t'aies réussi à tout zapper

Hein ? Tu fuis de façon minable, on dirait les personnages qui font de la course à pied





[Pont]

Ou peut-être que c'est moi qui suis parano, j'ai trop fumé de pétards et je vais me finir à l'alcool

Commencer la soirée comme faisaient les Ramones et la finir éclaté par terre comme un petit rat mort



[Refrain]

Cette histoire me rend malade, malade, j'ai mal à la tête

Et j'aimerais casser la mienne pour un peu mieux me sentir

Cette histoire me rend malade, malade, j'ai mal à la tête

Et j'aimerais casser la mienne pour un peu mieux me sentir

Quand on a cessé d'aimer, on doit se laisser tranquille

On doit se laisser tranquille, on doit se laisser tranquille

Quand on a cessé d'aimer, on doit se laisser tranquille

On doit se laisser tranquille, wow oh