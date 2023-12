Rihanna tease de la nouvelle musique et une tournée mondiale

Cela fait neuf ans que Rihanna n’a pas sorti d’album. Le dernier en date : « Anti », dévoilé en 2016 et qui comprend notamment le morceau « Kiss It Better ». En fin d'année dernière néanmoins, la chanteuse a signé le titre « Lift Me Up » pour la bande son du film « Black Panther ».

En février de cette année, la compagne d’Asap Rocky a également embrasé l’Arizona en délivrant un show monumental lors de la fameuse mi-temps de la finale du Super Bowl de football américain. Au passage, elle a dévoilé sa seconde grossesse, neuf mois après la naissance de son premier enfant. De quoi peser sur l'avancé d'un neuvième album.