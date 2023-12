Madonna rend hommage à la femme qui lui a sauvé la vie

En plein show à New York, ce dimanche, la Reine de la Pop s’est interrompue afin de remercier la « femme vraiment importante », qui lui a sauvé la vie cet été et qui s’avérait être dans la salle ce soir-là. C’est cette personne qui a conduit la superstar jusqu’aux urgences alors qu’elle s’était évanouie sur le carrelage de sa salle de bain. Des circonstances qui avaient d’ailleurs contraint Madonna à repousser le démarrage de sa tournée nord-américaine suite à une « sérieuse infection bactérienne ».

« Il y a dans la salle ce soir des personnes très importantes qui étaient avec moi à l'hôpital. Il y a une femme très importante qui m'a traîné à l'hôpital », a-t-elle déclaré sur la scène du Barclay Center, « Je ne me souviens même pas, je me suis évanouie sur le sol de ma salle de bain et je me suis réveillée aux soins intensifs. ». Selon un compte fan de la chanteuse, c’est Shavawn, une amie, qui lui aurait « sauvé la vie ».