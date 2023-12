Vianney complimente son copain Kendji Girac

Les deux stars de la chanson française s'adorent et collaborent depuis des années. En juin dernier, elles se sont associées pour poser leur voix sur un seul et même titre, « Le Feu ». Un single inscrit dans le dernier album de Vianney qui les a amenés jusqu'à la scène des NRJ Music Awards 2023. En effet, Kendji Girac et le chanteur originaire des Pyrénées-Atlantiques étaient sélectionnés dans la catégorie « Collaboration Francophone de l'Année ».

Vianney : « C’est une immense star »

Mais ce n'est pas tout. Le duo s'est également associé avec Soprano pour offrir le titre « Je suis fou ». Invité ce samedi 16 décembre sur le plateau de Léa Salamé et de Christophe Dechavanne dans « Quelle Époque ! », Vianney s'est exprimé sur son ami Kendji Girac. « Il inspire le respect, on est de la même génération, mais en fait, on n’a pas du tout le même parcours. Lui, il remporte une émission, moi, j'ai vécu le label indépendant (…) Lui, il met tout le monde d’accord tout de suite très vite parce qu’il a cet organe incroyable, cette voix folle et puis son parcours », explique Vianney.