Rihanna: Paris sa ville de cœur ?

Avec Fenty, toutes les morphologies, toutes les tailles, seront disponibles. Des habits faits pour être portés par n’importe qui. Un style «unique et capable de toucher un très large public». Rihanna s’était également confiée sur la conception de sa ligne : «Ma mode sera forcément différente et non traditionnelle, car je ne viens pas de cette industrie».

Mais tout a un prix, et même si la marque se veut accessible au plus grand nombre, les vêtements coûtent entre 600 à 800 euros pour une robe, 300 pour des accessoires type bijoux ou encore 500 pour une paire de sandales. Pour cette boutique éphémère le succès était au rendez-vous. Et pour cause, même si tous les fans ne sont pas repartis avec un peu de Rihanna avec eux, ils ont pu admirer le travail élaboré par la star.