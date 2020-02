Rihanna fête son anniversaire: 5 moments forts de son année passée

Rihanna : chanteuse la plus riche du monde

En juin 2019, Rihanna a de nouveau battu un record en devant la chanteuse la plus riche du monde. La chanteuse a pris la tête du classements des artistes les plus fortunés, créé par Forbes. Sa fortune s’élève aujourd’hui à 600 millions de dollars. Elle devance ainsi Madonna et ses 570 millions, Céline Dion et ses 450 millions et même Beyoncé et ses 400 millions de dollars.

Rihanna star d’une autobiographie visuelle!

Rihanna a fait patienter ses fans qui attendaient son nouvel album, avec une autobiographie visuelle, soit un livre retraçant toute sa vie privée et professionnelle à travers de nombreux clichés souvenirs. Le livre, qui a demandé plus de 5 ans de préparation, est composé de 504 pages et de 1 050 photos.

«De son enfance à la Barbade, à ses tournées à travers le monde, des moments emblématiques de la mode aux moments privés avec des amis et la famille, le livre présente des photographies intimes de sa vie en tant qu’artiste, interprète, designer et entrepreneur. Beaucoup de ces images n’ont jamais été publiées auparavant», peut-on lire sur son site.