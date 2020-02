Rihanna: 5 choses insolites sur la chanteuse

Rihanna n’est pas son vrai nom

Comme beaucoup d’artistes, Rihanna n’utilise pas son véritable nom pour sa carrière. L’artiste s’appelle, en réalité, Robyn Rihanna Fenty. Née le 20 février 1988, à la Barbade, une île des Antilles, elle est connue sous le prénom de Robyn. Et parce qu’elle chante tout le temps, sa mère décide de la surnommer «Robyn le rouge-gorge». Son deuxième prénom, Rihanna, a des origines arabes et signifie «basilic doux».

Ses amis et sa famille l’appellent toujours Robyn, malgré sa notoriété. «Je suis toujours embêtée d’entendre Rihanna, Rihanna, Rihanna. Alors que quand j’entends Robyn, je fais attention.», a raconté la chanteuse au journal Rolling Stone.

Rihanna a gagné un concours de beauté

A seulement 15 ans, Rihanna gagne un concours de beauté au cours duquel elle interprète «Hero» de Mariah Carey. C’est à cette occasion qu’elle se fait repérer et que sa carrière débute. L’artiste ressort de ce concours en étant Miss Combermere. «Je me suis souvent moquée de ces stupides concours de beauté, a révélé la star au Daily Mail, en 2007. Mais mes amis à l’école m’ont mise au défi de le faire, et mon éducation militaire m’a servie pour apprendre à marcher avec des livres sur la tête pour défiler. »

Rihanna a en effet connu l’école militaire à la Barbade, lorsqu’elle était jeune. La chanteuse reste d’ailleurs très respectueuse de l’armée : «Quand j’avais 11 ans, j’ai rejoint les cadets et nous avons immédiatement commencé à travailler avec des armes, a-t-elle confié au magazine OK. Si je devais devenir soldat, je le ferais sans hésiter.»

Rihanna a sa propre rue

Rihanna est une telle icône dans le monde entier que sa ville natale a décidé de lui rendre hommage. La chanteuse dispose maintenant d’une petite rue de Westbury New Road, dans la commune de Saint-Michel, à la Barbade, à son nom. Il s’agit de la rue où la star a grandi jusqu’à l’âge de ses 16 ans. En novembre 2017, la chanteuse se rend donc à la Barbade pour inaugurer la «Rihanna Drive» qui remplace désormais la «Westbury New Road». A l’époque, Rihanna écrit sur Instagram: «Westbury est plus qu’une communauté, nous sommes une famille!».

Rihanna aime boire un coup avant de monter sur scène

Avant chacun de ses concerts, Rihanna a un rituel bien particulier. «Je mange des chips, chauffe ma voix, me maquille. Je skype mon coach vocal, et je m’assois dans ma loge et fait des échauffements pendant à peu près une demi-heure.», explique Rihanna au magazine Esquire, en 2011. Ensuite, la star se permet un petit moment de détente : «Mon assistant personnel qui est aussi barman m’amène un shot qu’il dilue avec autre chose pour que ce ne soit pas trop fort, comme du jus d’orange ou du soda.»

Impossible pour elle d’oublier ce verre antistress: «Je dois l’avoir. C’est très sérieux, il y a toujours un haut niveau d’anxiété. Je pense beaucoup trop à tout quand il s’agit de mon travail. Le verre calme mes nerfs. Je le bois quand je regarde la première partie de ma loge. Parfois je vais dans le public. En mettant un gros sweat et me faufile là-bas.»

Rihanna a fait assurer ses jambes

En 2007, la marque de rasoirs Gilette assure les jambes de Rihanna pour 1 millions de dollars ! «Ils m’ont élue cette année ‘’célébrité aux jambes de déesse’’, donc avec ce titre vient une assurance pour les jambes. Mais je pense que je suis juste normale. Je me suis dit ‘’Est-ce que les gens assurent réellement leurs jambes pour un million de dollars?’’ Si c’était mon million de dollars, je me baladerais tout le temps en pantalon.», ironise Rihanne dans une interview pour The Guardian.