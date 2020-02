Rihanna et LVMH : un partenariat qui entre dans l’histoire

Rihanna et LVMH

En parallèle de sa carrière musicale au sommet avec une discographie riche et variée et des millions d’albums vendus, Rihanna est aussi devenue en quelques années une businesswoman hors pair. Très vite, la célèbre chanteuse se lance dans la mode. Elle imagine plusieurs parfums mais aussi crée diverses lignes de vêtements et d’accessoires. En 2008 par exemple, elle s’associe à la maison Gucci pour lancer une ligne de sacs à mains dont 25% des bénéfices sont reversés à l’UNICEF. En 2011, c’est au tour de la marque Armani de faire appel à la sirène de la Barbade pour une collection de vêtements et sous-vêtements. En 2014, Rihanna signe également un contrat avec Puma pour proposer des vêtements sportswear sous la collection FENTYXPUMA. Un an plus tard, Rihanna s’entoure de la maison Dior pour lancer une ligne de vêtements mais aussi une collection de lunettes quelques mois plus tard.

L’interprète de «Umbrella» lance par la suite sa propre marque de cosmétiques, Fenty Beauty (en référence à son nom de famille) en septembre 2017 aux côtés de Kendo, la filiale du groupe LVHM. À travers cette ligne de maquillage, Rihanna s’adresse à toutes les femmes et propose des produits pour toutes les carnations – pas moins de 40 teintes de fond de teint sont ainsi disponibles à la vente : «Fenty Beauty by Rihanna a été créée pour tous : pour les femmes de toutes carnations, personnalités, attitudes, cultures et origines ethniques. Je voulais que ma marque parle à tout le monde», explique Rihanna dans un message diffusé sur le site du groupe.