Rihanna et son désir d’enfant

Rihanna complètement gaga de ses nièces

S’il fallait une autre preuve du désir d’enfant de Rihanna, on pourrait aussi regarder de plus près le compte Instagram de la chanteuse et ses nombreuses photos d’elle en compagnie des enfants de sa famille.

L’interprète de «Don’t Stop The Music» a, en effet, déclenché l’hystérie chez ses fans en publiant des photos d’elle portant un nouveau-né, en octobre 2019. Ses fans ont tout de suite pensé à l’accouchement de la chanteuse mais il s’agissait en réalité de la naissance de sa nièce. Riri a commenté le post par cette légende: «Aunty Oh NaNa x JJ».

Rihanna reste très proche de sa famille malgré la célébrité. Elle ne manque pas non plus une occasion de partager des photos avec la fille de sa cousine, Noella. On peut voir sur les réseaux sociaux, que la chanteuse passe son temps à gâter sa petite nièce, Magesty.

«Ma petite Magesty est une grande fille aujourd’hui ! 5 ans ! Joyeux anniversaire à ma vraie princesse, Sa #Magesty. Ta tante aime absolument tout de toi», a-t-on pu lire, en juin 2019. Déjà, à la naissance de la petite fille, Rihanna ne se lassait pas de la prendre dans les bras. En 2014, l’artiste originaire de la Barbade, a partagé de nombreux clichés du bébé très mignon : «Je ne m’en lasse pas, je suis tellement amoureuse», confie-t-elle-même. Très attachée à ce bout de chou, elle se montre même topless pour faire du peau à peau avec sa petite nièce.

Tous ces moments attendrissants poussent les fans de la chanteuse à penser qu’elle ferait une mère parfaite. Pour le moment, la chanteuse reste célibataire. Elle s’est séparée récemment de Hassan Jameel et pourrait avoir retrouvé l’amour avec le rappeur A$AP Rocky. En plus d’un nouvel album, Rihanna prévoit-elle de faire des annonces heureuses dans sa vie personnelle, en 2020?