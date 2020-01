Rihanna dans «Bates Motel»: un rôle torride sur petit écran

Rihanna dans une scène HOT!

Pour sa participation à cette série télévisée à succès diffusée sur la chaîne américaine A&E, celle qui prévoit un album en 2020 a revisité une scène devenue culte, celle de la douche, à travers l’épisode intitulé «Till death do you part». On a ainsi découvert l’artiste en sous-vêtements, d’abord devant le miroir de sa salle de bain puis sous l’eau de sa baignoire, toujours sous le regard du personnage principal. Une scène particulièrement anxiogène qui a évidemment suscité l’intérêt du public. Elle a aussi partagé l’écran avec Austin Nichols qui incarnait le personnage de Sam Loomis, dont le destin fut funeste.

Si les deux scènes – de la série et du film – sont semblables, le réalisateur a toutefois souhaité y apporter sa touche personnelle: «J’ai évidemment reproduit la scène de la douche de manière très similaire au film Psychose, a ainsi expliqué Phil Abraham à Entertainment Tonight. Je ne voulais pas me contenter de copier la version d’Alfred Hitchcock mais juste reproduire certains éléments clefs comme Norman scrutant à travers le trou dans le mur et toute la chronologie angoissante qui aboutit à ce que le public pense deviner.»