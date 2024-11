Rihanna aimerait collaborer avec cette star : un feat de rêve en vue ?

Par une simple phrase qui n'est suivie d'aucune précision, Rihanna ouvre la voie à un featuring rêvé par plein d'auditeurs… y compris Billie Eilish elle-même. Ouvertement fan de l'artiste, la chanteuse de 22 ans propulsée au sommet par son tube "Bad Guy" a immédiatement réagi à cette annonce. Dans sa story Instagram qui repartage l'extrait de l'interview en question, Billie Eilish n'a pas caché sa stupéfaction : "What in the absolute f*** oh my god what the f***"