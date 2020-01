Le saviez-vous: Post Malone est un miraculé!

Un premier accident en avion…

En pleine lumière pour le succès de son hit "Rockstar", Post Malone doit effectuer un aller-retour entre les États-Unis et la ville de Londres. Pour cela, celui que l’on identifie assez facilement à son look négligé décide d’opter pour un avion privé. Après avoir embarqué dans des conditions tout à fait normales dans un petit aéroport du New Jersey, Post Malone se dirige vers la capitale de l’Angleterre à bord d’un Gulfstream G-IV. Très vite, une rumeur d’explosion à bord de l’avion de Post Malone circule sur le Web. Confirmé par la FFA (Federal Aviation Administration), l’incident est dû à l’éclatement des pneus du train d’atterrissage en plein vol. De fait, le pilote de l’appareil est invité à procéder à un atterrissage d’urgence. Après avoir tourné plusieurs heures dans les airs (le temps de vider le réservoir), Post Malone et les autres membres à bord de l’appareil ont enfin pu rejoindre la terre ferme. Déjà à l’époque, Post Malone remerciait ses fans pour leurs nombreuses prières, et semblait soulagé d’avoir échappé à une disparition tragique.

… puis un deuxième en voiture

La probabilité d’être victime d’un accident d’avion et d’un accident de voiture en moins d’un mois doit être très limitée. C’est pourtant la mésaventure qui est arrivée à Post Malone. Quelques jours seulement après s’être fait une grosse frayeur à bord de son jet privé, Austin Richard Post de son vrai nom s’est retrouvé au cœur d’un accident de voiture. Selon les éléments communiqués par la police du département de Beverly Hills où s’est produit l’accident, Post Malone et son associé ont violemment percuté un autre véhicule. Heureusement, les dégâts n’étaient, là encore, que matériels, et aucun blessé n’était à déplorer. Sur les réseaux sociaux, "Posty", comme on le surnomme très souvent, a ironisé en s’adressant à Dieu et en s’interrogeant sur les sentiments du Saint-Esprit à son égard.

Comme si cela ne suffisait pas

Comme si la vie de Post Malone n’était pas encore assez trépidante et faite d’expériences exceptionnelles, le rappeur américain a également été victime d’un cambriolage. Plusieurs hommes armés ont ainsi débarqué dans l’ancienne maison de Post Malone avec la ferme intention de s’en prendre à l’interprète du hit "Circles" et à ses biens personnels. Heureusement, le rappeur était absent au moment des faits (la maison visitée n’était plus occupée à l’époque du cambriolage). Personne ne sait si Post Malone a déjà souscrit une assurance-décès, mais la notoriété semble lui attirer quelques ennuis dont il devrait certainement penser à se protéger. Pour l’heure, Post Malone fait partie des artistes toujours bien vivants, pour le plus grand bonheur de ses fans et de toutes celles et tous ceux qui aiment sa musique.