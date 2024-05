«Star Academy Tour» : Pierre Garnier «triste et frustré» annule deux dates de concert au Mans

Les élèves de la promo 2023 de la Star Academy ont un emploi du temps très chargé. Depuis deux mois, Héléna, Candice, Lénie, Djebril, Julien, Axel et Pierre enchaînent les dates de concert à travers la France et la Belgique.

Le vainqueur de cette treizième saison est d’autant plus sollicité qu’il sortira le 7 juin prochain le premier album de sa carrière. Alors qu’il vient de dévoiler son deuxième single «Nous, on sait», le chanteur ne semble plus pouvoir cumuler les sessions en studio d’enregistrement, la promotion de ses hits et les concerts. C’est pourquoi Pierre Garnier vient d’annuler sa venue aux côtés de ses acolytes sur la scène d’Antarès au Mans. Il annonce via une Story Instagram ne pas pouvoir assurer le show, ce jeudi 23 et ce vendredi 24 mai.

«Ma voix est fragilisée et les médecins que j’ai consultés m’ont indiqué que je devais impérativement ne pas chanter ces deux prochains jours. A mon grand regret, je ne serai pas présent sur scène ce soir et demain soir.», révèle-t-il.