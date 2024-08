« Star Academy Tour » : des candidats balancent sur Pierre Garnier

« Un gros castor qui broie du bois »

Au sujet de cette tournée, les langues se délient également du côté des autres candidats de la « Star Ac ». Le 21 juillet dernier, Candice a dévoilé un vlog montrant les coulisses du grand concert à l'Accor Arena de Paris, du 8 juin dernier, sur sa chaine YouTube. On y voit Axel profitant du fait qu’une caméra soit braquée sur lui pour révéler une anecdote croustillante au sujet d’un de ses camarades : « Nous dans notre bus, il y a quelqu’un qui ronfle. On ne dira pas qui, mais on a l’habitude ».

Si Axel s’est montré confidentiel sur l’identité du coupable, Candice, elle, n’a pas hésité à balancer son nom : Pierre Garnier. Non contente de dévoiler l'identité du ronfleur, elle ajoute « C’est un gros castor qui broie du bois ». Au tour d’Axel de surenchérir pour préciser : « En plus, il faut savoir que Pierre dort au milieu du bus. Comme ça tout le monde peut profiter de ses ronflements ».

Une anecdote amusante, mais qui a tout de même affecté le sommeil du jeune chanteur : « Quand je me réveille, je ne peux pas me rendormir. Même avec des boules Quies je suis focus dessus ».

Ces révélations faites sur le ton de la rigolade montrent qu'il est peu probable que les deux compères en veuillent vraiment à leur ami Pierre, bien qu’il doit être très pénible de dormir à côté de lui !