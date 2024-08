Candice de la « Star Academy » révèle enfin pourquoi elle n’a pas encore sorti de single

Candice se fait encore attendre. A seulement 20 ans, la chanteuse a fait une performance remarquable à l’occasion de la onzième saison de la « Star Academy ». Mais elle n’a toujours pas publié de premier single contrairement à d’autres de ses camarades. La raison est simple : « Les choses se préparent et se concrétisent. Je me suis posée beaucoup de questions sur la meilleure façon de vous livrer mes premières vraies créations, je me dois d'être à la hauteur de vos attentes. », explique d'abord la musicienne dans un long message partagé sur son canal Instagram : « Cela a pris (beaucoup) trop de temps, je suis d'accord, mais aujourd'hui, ça bouge, promis ».

Car sortir un single, c’est une toute nouvelle aventure pour la protégée de Tayc qui poursuit : « Je ne sais pas encore si mes choix seront les bons, mais j'ai voulu prendre le temps de faire ce qui me semblait être le plus qualitatif en restant fidèle à mes inspirations et ambitions. »

La tournée Star Academy a pris fin le 7 juillet dernier, Candice devrait donc bientôt s'y mettre. Elle conclut : « Vous aurez des nouvelles bientôt, normalement (je sais que vous êtes traumatisés par ce mot). En tout cas, je fais mon maximum pour que ce soit le cas. » On croise les doigts pour pouvoir entendre rapidement ce premier single !