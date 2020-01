Pharrell Williams : ses plus gros hits sur YouTube

"Happy"

C’est jusqu’à aujourd’hui, et pendant de nombreuses années encore sans doute, LE hit de Pharrell Williams. Single phare de l’album "Girl" vendu à plus de 500 000 exemplaires outre-Atlantique, "Happy" a marqué la carrière du chanteur américain. Dans le clip, Pharrell Williams opte pour une chorégraphie reprise des milliers de fois depuis par des anonymes sur les réseaux sociaux. Depuis sa mise en ligne au début de l’année 2014, le clip de "Happy" a déjà été visionné plus de 530 millions de fois. Le plus gros hit de Pharrell Williams sur YouTube.

"Freedom"

En 2e position des plus gros succès de Pharrell Williams sur YouTube, on retrouve le hit "Freedom" sorti en 2015. En 2016 puis en 2017, la chanson connaît un regain de popularité en apparaissant successivement dans la bande originale des films "Insaisissables 2" et "Moi, moche et méchant 3". Difficile toutefois de dire quelle est la part des 90 millions de vues provenant de cinéphiles ayant entendu cette chanson lors de leur passage dans les salles obscures.

"Come Get It Bae"

Avec un peu plus de 80 millions de vues, "Come Get It Bae" est le 3e plus gros hit de Pharrell Williams sur YouTube. Pour cette chanson, celui qui partage avec Shakira ou Eminem la particularité de ne jamais prendre une ride a su faire appel à la chanteuse Miley Cyrus. Cette fois-ci, ce n’est pas le 7e art qui a permis de booster le succès de cette chanson, mais le petit écran. Dans les années qui ont suivi la sortie de ce single, de nombreux publicitaires ont en effet décidé d’utiliser cette chanson pour promouvoir leurs produits.

"Marilyn Monroe"

Au pied du podium des meilleurs clips de Pharrell Williams sur YouTube, "Marilyn Monroe" est le 2e single promotionnel de l’album "Girl". Dans cette chanson, le chanteur américain fait évidemment référence à sa compatriote Norma Jeane Mortenson (le vrai nom de Marilyn Monroe) mais cite aussi d’autres personnalités comme Jeanne d’Arc ou Cléopâtre.

Mais aussi…

Si Pharrell Williams peine à franchir le cap des 100 millions de vues pour ses clips en solo, le producteur et créateur de mode américain n’a en revanche aucune difficulté à le faire lorsqu’il collabore avec d’autres artistes. Le clip enregistré en 2016 avec J Balvin pour "Safari" a par exemple dépassé les 840 millions de vues sur YouTube. Son duo avec Robin Thicke en 2013 pour "Blurred Lines" affiche de son côté plus de 600 millions de vues. On aurait également pu citer le hit "Feels" avec Calvin Harris (500 millions de vues) ou encore "Get Lucky" avec les Daft Punk (470 millions de vues).