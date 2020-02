Pharrell Williams : les secrets de son hit "Sangria Wine"

"Sangria Wine", un titre latino et sensuel

Pharrell Williams est un chanteur américain spécialisé dans le hip-hop et le funk. Camila Cabello est une chanteuse cubano-américano-mexicaine experte en pop latino. Pour leur duo, Pharrell Williams et Camila Cabello ont décidé de mélanger leurs deux univers et leurs différentes cultures. Avec "Sangria Wine", les interprètes de "Happy" et "Liar" proposent une chanson aux accents latino et particulièrement sensuelle. Pour l’occasion, les deux artistes ont d’ailleurs décidé de mélanger la langue de Shakespeare à la langue de Cervantes. Ajoutez-y quelques notes d’exotisme, et vous obtenez les ingrédients principaux d’un succès planétaire.

Un succès planétaire

Avec un clip ayant dépassé les 29 millions de vues sur YouTube, "Sangria Wine" est l’un des cartons de l’année 2018 aux États-Unis et un peu partout ailleurs dans le monde. On est certes un peu loin des standards de la chanteuse cubano-americano-mexicaine (plus d’un milliard de vues pour le clip de "Havana") ou des 500 millions de vues pour le clip de "Happy". Pour autant, Pharrell Williams et Camila Cabello ont démontré qu’une collaboration avec le mari d’Helen Lasichanh était presque toujours synonyme de succès.

Des paroles qui invitent à danser

À travers les paroles du hit "Sangria Wine", Pharrell Williams et Camila Cabello nous invitent à dévoiler tous nos talents de danseuses et danseurs (It’s so awesome how she move her body / Move my body like it is a pipe / Now moving side to side, now front and behind). La référence à la sangria* nous évoque d’ailleurs à toutes et à tous les fêtes espagnoles et sud-américaines au soleil en compagnie de personnes prêtes à danser toute la nuit. Pas étonnant donc que le hit ait connu un tel succès dans les soirées estivales.

Pharrell Williams et Camila Cabello, pas une première

Ce n’est pas la première fois que Pharrell Williams et Camila Cabello décident de collaborer ensemble. En 2017 déjà, les deux artistes s’étaient réunis pour le titre "Havana". À l’époque, la chanson avait connu un tel succès qu’elle avait activement participé à lancer la carrière de la compagne de Shawn Mendes sur le plan international. Camila Cabello, Robin Thicke, les Daft Punk,… Pharrell Williams semble avoir un don pour faire décoller la carrière des artistes avec qui il collabore. L’Américain est toutefois capable de faire appel lui aussi à des artistes renommés pour booster sa notoriété. Des rumeurs sur une participation de Rihanna au prochain album de Pharrell Williams ont par exemple agité la Toile au cours de l’été 2019.