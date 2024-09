Amoureux, Olivia Rodrigo et Louis Partridge, main dans la main, à Venise

Malgré cette apparition médiatique très remarquée par les fans, Olivia Rodrigo et Louis Partridge préfèrent jouer la carte de la discrétion. « Les rencontres ne devraient probablement pas se faire en public. Il se passe déjà assez de choses entre deux personnes », a confié l'acteur de 21 ans dans une interview pour Vogue, soulignant son envie de préserver leur jardin secret.

Retour sur l'idylle des deux amoureux

La relation entre Olivia Rodrigo et Louis Partridge a pris tout le monde de court lorsque des rumeurs ont commencé à circuler l'année dernière. Personne ne s'attendait à voir ces deux jeunes stars ensemble, et l'internet a explosé lorsqu'ils ont été surpris en train de s'embrasser à New York en décembre. Depuis, le couple ne se quitte plus, se soutenant dans leurs carrières respectives tout en préservant leur amour des regards indiscrets.