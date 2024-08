Millie Bobby Brown, son roman bientôt sur Netflix ?

Selon Deadline et des sources proches du média, la star de « Stranger Things » et « Enola Holmes » s'apprêterait à adapter son premier roman « Nineteen Steps » pour Netflix. Publié en septembre 2023, ce livre s'inspire de la vie de sa grand-mère pendant la Seconde Guerre mondiale. L'histoire suit Nellie Morris, une jeune femme de 18 ans vivant dans le quartier de Bethnal Green à Londres, qui doit affronter les défis de la vie en temps de guerre, tout en découvrant l'amour avec un aviateur américain, Ray.

Millie Bobby Brown dans la peau de sa grand-mère ?

L'adaptation cinématographique de « Nineteen Steps », serait réalisée par Anthony McCarten, le scénariste de « Bohemian Rhapsody », et pourrait voir Millie Bobby Brown incarner le rôle principal. Au cœur du récit, la tragédie du métro de Bethnal Green, l'une des pires catastrophes civiles du Royaume-Uni pendant la guerre, ajoute une dimension historique poignante. Produit par Jonathan Eirich et Nick Reynolds, le film devrait promettre de capturer non seulement les horreurs de la guerre, mais aussi de rendre hommage aux racines familiales de l'actrice.