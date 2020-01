Nicki Minaj: sa statue de cire créé le buzz !

Qu'en pense Nicki Minaj ?

Ces derniers n’ont pas pu s’empêcher de remarquer la non ressemblance entre la statue de cire et Nicki Minaj. Sur les réseaux sociaux, la réplique fait le buzz et les commentaires fusent. Certains se disent «mort de rire» face à cette œuvre et n’ont pas hésité à comparer la chanteuse de «Bad To You» à Kourtney Kardashian.

D’autres se demandent pourquoi est-ce que «personne n’a vu que ça ne ressemblait absolument pas à Nicki Minaj ?». Pour l’heure, la star ne s’est pas encore exprimée sur ce fameux sosie. Pour rappel, Madame Tussauds Berlin est le premier musée à reproduire une statue de l’artiste.