Mr Eazi, Major Lazer, Nicki Minaj et K4MO: écoutez «Oh My Gawd»

C'est un nouveau morceau qui devrait ravir les fans de Major Lazer et Nicki Minaj! Ce vendredi 11 septembre est marqué par la sortie d'une collaboration au sommet entre ces artistes accompagnés de Mr Eazi et K4MO.

Le morceau s'intitule «Oh My Gawd» et se décrit comme «une fusion de dancehall, d'afrobeats et de sons EDM qui s'est inspiré du lyrique des classiques du reggae de Black Uhuru et Baby Cham», peut-on lire sur la page YouTube de Major Lazer.

Un clip officiel devrait également être dévoilé dans les prochains jours.