Priyanka Chopra révèle la raison de son coup de cœur pour Nick Jonas

Depuis 2018, Priyanka Chopra et Nick Jonas sont inséparables. Le couple a même décidé de de se fiancer quelques mois après sa rencontre. Leur mariage s’est déroulé le 1er décembre de cette même année en Inde.

Très actifs sur les réseaux sociaux, les amoureux partagent régulièrement des photos d’eux et s’adressent mutuellement des déclarations d'amour enflammées sur la Toile. Les internautes sont donc témoins de leur idylle passionnée.

Et dans les médias, les principaux intéressés donnent parfois quelques détails de leur rencontre. Dans le cadre d’une interview pour le magazine Harper’s Bazaar, la célèbre actrice a avoué l’élément déclencheur de son coup de cœur pour Nick Jonas: «La première chose que je fais le matin, c’est mettre de la musique, a-t-elle expliqué. Ma vie a toujours été plus ou moins musicale. Elle l’est complètement devenue depuis que je suis avec Nick. Je me suis décidée à le rencontrer après avoir visionné le clip de sa chanson ‘Close’, dans lequel son t-shirt se déchire. Cette chanson est donc ma favorite.»