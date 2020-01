Nick Jonas et Priyanka Chopra, complices et unis pour les Golden Globes

Nick Jonas et Priyanka Chopra, sublimes sur le tapis rouge

Mariés depuis un peu plus d’un an, Nick Jonas et Priyanka Chopra ont fait sensation aux Golden Globes, lundi 6 janvier. Cérémonie durant laquelle ils ont, ensemble, remis un prix. Sublimes, les deux tourtereaux sont apparus plus complices et unis que jamais sur le tapis rouge. Comme le témoigne cette vidéo que le cadet des Jonas Brother a publié sur son compte Instagram: «Mon beau rendez-vous galant #GoldenGlobes»