Niall Horan sort «No Judgement» et annonce la sortie de son second album

Niall Horan vient de sortir son nouveau titre «No Judgement». Annoncé il y a quelques jours, le chanteur irlandais décide de parler d’amour dans ce dernier morceau. Et la seule chose qu’il souhaite, c’est qu’il soit pur et authentique. «When you’re with me, no judgement, you can get that from anyone else, you don’t have to prove nothin’, you can juste be yourself».

Dans le clip délirant qui accompagne la chanson, Niall Horan se montre dans son plus beau costume. A ses côtés, un couple de personnes âgées, mariées depuis de nombreuses années. Ensemble, ils n’ont peur de rien, et osent tout faire. Un titre qui parle donc de l’acceptation de l’autre. Mais ce n’est pas tout… L’ancien One Direction a officiellement annoncé la sortie de son second album.