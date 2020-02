Niall Horan tease son nouveau titre «No Judgement»

Que les fans de Niall Horan se tiennent prêts, l’artiste revient avec son nouveau titre. Sortez les agendas, le 7 février prochain, «No Judgement» sera disponible. Une annonce faite sur les réseaux sociaux du chanteur irlandais. Pour la pochette du single, une photo prise en noir et blanc où le jeune homme est assis dans un fauteuil, sa guitare entre les mains.

Dans cet extrait vidéo, Niall Horan dévoile les premières secondes de cette fameuse chanson. Un titre très rythmé où la batterie et la guitare sont prédominantes. «No Judgement» semble s’inscrire dans la même lignée que son précédent single «Nice To Meet Ya». En comptant également «Put A Little Love On Me», l’artiste a déjà partagé trois singles de son nouvel album. Ce dernier ne devrait pas tarder à sortir…