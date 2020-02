Niall Horan annonce sa tracklist dans une vidéo marrante

Niall Horan annonce la sortie de son prochain clip

Niall Horan promet d’autres surprises avant la sortie de son album «Heartbreak Weather», le 13 mars prochain. Le 28 février, le clip éponyme sera enfin disponible. Ses dernières vidéos comme celle de «No Judgement» montre qu’en amour personne ne doit se sentir ou être jugé. Dans «Put A Little Love On Me», l’irlandais dévoile son côté sensible et romantique.

Cette année 2020 s’annonce riche en émotions pour Niall Horan. Après la sortie de son album, le chanteur repartira sur les routes pour sa tournée américaine. Il sera accompagné de son meilleur ami, Lewis Capaldi.

Découvrez la tracklist de «Heartbreak Weather»

1. Heartbreak Weather

2. Black And White

3. Dear Patience

4. Bend The Rules

5. Small Talk

6. Nice To Meet Ya

7. Put A Little Love On Me

8. Arms Of A Stranger

9. Everywhere

10. Cross Your Mind

11. New Angel

12. No Judgement

13. San Francisco

14. Still