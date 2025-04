Linkin Park délivre le puissant "Up From The Bottom", son nouveau single

"Up From The Bottom" est l'un des trois morceaux inédits qui devraient être intégrés à l'édition deluxe de l'album "From Zero" attendue le 16 mai prochain. En prime, le groupe devrait ajouter cinq versions live de chansons jouées dans le cadre de la tournée en cours "From Zero", et que les fans français découvriront le 11 juillet prochain au Stade de France, après le passage du groupe au festival Hellfest, à Clisson, le 22 juin.