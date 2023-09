GP Explorer 2 : revivez les 5 moments les plus drôles de la course

Ce samedi 9 septembre a eu lieu l'un des plus grands événements francophones de l'année sur Twitch : la deuxième édition du GP Explorer. En partenariat avec de nombreux sponsors pour financer les voitures, ce sont 24 pilotes influenceurs qui se sont affrontés sur le célèbre circuit Bugatti du Mans. Organisé par Squeezie, l’évènement a fait sensation et a tout simplement explosé les records d’audience sur la plateforme. La journée fut évidement remplie de moment forts, de l’échauffement jusqu’à la course finale, en passant par les qualifications. Sans plus attendre, voici les cinq moments les plus drôles de la journée :

1. Mister V : l’homme de la journée

C’était la première participation du Youtubeur au GP Explorer et on peut le dire sans trop se mouiller, Mister V a totalement retourné les spectateurs et les réseaux sociaux. Comme à son habitude, les vannes se sont enchaînées les unes après les autres tout au long de la journée.