Marine et son hit "Ma Faute" : la sortie du clip est imminente

Dans les commentaires, les fans sont impatients, et même Jacquemus, fan assumé de la Star Academy, a réagi. Et pour cause, Marine avait récemment révélé que sa tenue du clip serait signée du célèbre couturier, accompagnant l’annonce d’un selfie légendé "Moi mimi en Jacquemus".

Sur son canal, elle a également partagé un nouvel extrait dans lequel on la voit, walkman sur les oreilles, chanter sur les marches d’un escalier. Pour Marine, ce clip est le premier d’une série à venir. Si "Ma Faute" marque le début de sa carrière musicale, la date de sortie de son premier album devrait être dévoilé au courant de l'année. En attendant, le clip de "Ma Faute" sortira ce mercredi 12 mars 2025 à 15h.