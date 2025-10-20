Candice dévoile "Deuxième pétale : Floraison", son 2e EP féérique

En guise de teaser de sa nouvelle création, Candice a choisi de se projeter dans le monde fantastique d'Alice au pays des merveilles. De quoi réserver quelques suprises à ses fans dans son nouvel EP "Deuxième pétale : Floraison", sorti le 17 octobre.

Mêlant sa voix douce et envoutante aux sonorités RnB qui lui sont chères, l'ex académicienne ponctue son EP de 8 titres de références au célèbre roman de Lewis Carroll.