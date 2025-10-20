Candice dévoile "Deuxième pétale : Floraison", son 2e EP féérique

En guise de teaser de sa nouvelle création, Candice a choisi de se projeter dans le monde fantastique d'Alice au pays des merveilles. De quoi réserver quelques suprises à ses fans dans son nouvel EP "Deuxième pétale : Floraison", sorti le 17 octobre.
Mêlant sa voix douce et envoutante aux sonorités RnB qui lui sont chères, l'ex académicienne ponctue son EP de 8 titres de références au célèbre roman de Lewis Carroll.
Dans la lignée de "Premier pétale", ce second chapitre musical à la direction artistique onirique a été introduit au public cet été avec "Jeu". Sa sortie s’accompagne, aujourd'hui, du clip du titre "Terminus", un feat délicat avec Lisandro Cuxi ("The Voice"). Près de deux ans après sa sortie de la Star Academy, Candice continue d'imposer son style singulier.