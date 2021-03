Major Lazer s’associe à Sia et Labrinth sur le morceau «Titans»

Écoutez «Titans» de Major Lazer, Sia et Labrinth sur la radio digitale NRJ NEW HITS FRIDAY

La voix de Sia promet une nouvelle fois de nous embarquer dans un autre univers grâce à son dernier hit en collaboration avec Major Lazer et Labrinth. Le groupe s’est associé à la chanteuse australienne et l’artiste britannique sur le titre «Titans».

«Eh, eh, eh, we are the titans/Yeah, yeah, yeah, we can't stop fighting/We're only one night down/Oh, oh, oh, oh/Eh, eh, eh, we are the titans», chante Sia.

Ce n’est pas la première fois que Diplo, Sia et Labrinth collaborent. Les trois artistes unissent leurs forces depuis l’année 2019 et la création du groupe LSD. Ensemble ils ont ainsi cartonné avec les titres «Thunderclouds», «Genius» ou encore «Audio».

Major Lazer a travaillé avec Aya Nakamura!

«Titans» fait partie de la réédition de l’album de Major Lazer, «Music is the weapon». Le groupe n’a pas uniquement collaboré avec Sia. La formation de Diplo a travaillé avec notre chère Aya Nakamura.

La star française chante sur le titre «C’est cuit» aux côtés de Swae Lee.