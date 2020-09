Matt Pokora : le premier mot de son fils Isaiah sera-t-il en anglais ou en français?

Matt Pokora est un papa heureux. Même si le chanteur est en ce moment loin de siens pour enregistrer de nouveaux sons, il avoue avoir bien profité de son fils, Isaiah, pendant le confinement et les mois qui ont suivis.

Le chanteur devait, en effet, initialement partir en tournée mais il a été contraint d’annuler ses concerts à travers la France à cause du contexte sanitaire préoccupant. «C'était le côté positif. Pendant sept mois, je l'ai vu grandir et profité de lui. J'ai justement pu me créer de beaux souvenirs avec lui. En ça, c'est une bénédiction.», a révélé M. Pokora dans Télé 7 jours.

L’interprète de «Les Planètes» a récemment enchainé les allers-retours Etats-Unis/France avec sa petite famille. Il a rappelé qu’il voulait que son fils puisse profiter des avantages de la double nationalité. «Nous avons regardé ensemble des dessins animés, et en français, c'est la règle ! Je lui parle en français, même s'il ne me répond pas encore ! (…) Je parle anglais avec sa mère et sa demi-soeur, elles lui parlent aussi en anglais. On verra dans quelle langue sera son premier mot !», a raconté le chanteur français.

M. Pokora se mobilise contre la maladie d’Alzheimer

Matt Pokora est très investi dans la recherche contre la maladie d’Alzheimer. Il souhaite sensibiliser le public sur cette maladie qui a touché son grand-père. Depuis que le chanteur est devenu papa, il avoue vouloir faire d’avantage de prévention.

«Tu ne te réveilles plus pareil le matin, tu ne penses plus aux mêmes choses. J'ai toujours fait attention à l'influence que je peux avoir sur les gens mais encore plus depuis que j'ai mon fils. J'ai une responsabilité supplémentaire et j'ai encore plus envie de me battre pour les autres. Pour lui, qu'il ne vive pas ça, mais pour mes proches en général (...) Depuis que j'ai mon fils, je veux me battre encore plus pour les valeurs de la famille.», a déclaré M. Pokora dans les colonnes de Télé 7 jours.