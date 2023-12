M. Pokora souffle 15.000 bougies pour son dernier concert

20 ans, ça se fête ! Pour le dernier concert de l’année, qui a marqué son retour sur scène, M. Pokora a rempli l’Accor Arena et donné un show impressionnant et bourré d’énergie. Le chanteur a passé en revue les hits qui ont jalonné sa carrière de « Elle me contrôle » au titre « Les Planètes ». Danse, scénographie, effets visuels… Devant son public, M. Pokora a fait le show grâce à un Epicentre Tour taillé sur mesure pour l’artiste.

M. Pokora : « Ne laissez jamais personne vous dire que c’est impossible »

Décidé à marquer le coup des 20 ans de sa carrière, M. Pokora attendait avec impatience cette soirée du 19 décembre, comme il l’expliquait quelques jours avant l’événement. « VÉRIDIQUE. Il y a 20 ans j’arrivais à Paris et j’habitais pas très loin de @accor_arena … Chaque fois que je passais devant « BERCY » en taxi ou à pieds je regardais le (…) et je me disais « un jour je t’aurai » . Me voilà 20 ans plus tard dans un taxi et je m’apprête à remplir pour la 11ème fois cette salle mythique. Ne laissez jamais personne vous dire que c’est impossible . Merci la vie », commentait le chanteur sur Instagram.