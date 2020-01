Christina Milian et M. Pokora: leur heureuse baby shower avec Kev Adams !

Christina Milian et M. Pokora invitent leurs amis !

Sur Instagram, Christina Milian a partagé les nombreuses photos de cette baby shower. «Comme on peut le voir, on a passé un excellent moment avec nos amis et nos familles. Tellement de rires et une si belle énergie tout autour de nous». Sur ces clichés, on peut voir les invités en train de jouer à différents jeux basés sur le thème de la naissance.

Et sur une des photos, ce n’est autre que l’humoriste français, Kev Adams qui apparait. Lui et l'interprète de «Si t’es pas là» sont des amis de longue date. Après cette baby shower très rythmée, désormais le couple va se préparer à leur heureux événement !