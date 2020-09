M. Pokora en visite à l’hôpital Sainte-Anne pour la bonne cause

Très actif sur les réseaux sociaux, M. Pokora partage régulièrement des bribes de son quotidien. Entre ses projets professionnels, ses déplacements en famille ou encore ses actions pour la bonne cause, l'interprète de «Les Planètes» a un emploi du temps bien chargé.

Ce mercredi 23 septembre, le chanteur s'est rendu au centre hospitalier Sainte-Anne à Paris pour «échanger avec le Dr Marie Sarazin et en apprendre un peu plus sur la maladie d'Alzheimer», peut-on lire sur sa story Instagram.

Et si le papa d'Isaiah a décidé de se concentrer sur cette maladie, ce n'est pas un hasard. Un membre de sa famille, dont il était très proche, souffrait de cette pathologie: «Mon grand-père était militaire de carrière, a-t-il confié face caméra. Il racontait toujours et dans les moindres détails l'histoire de chacune de ses médailles. C'était mon héros. Un jour, alors que j'avais à peine 13 ans il a commencé à me vouvoyer, c'est là que j'ai compris qu'il ne savait plus qui j'étais...»