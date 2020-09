Louane tease son nouveau titre «Poésie Indécise»

Louane va sortir un nouveau titre! Ces derniers temps, la chanteuse française est très présente sur ses réseaux sociaux et ne cesse de partager des indices concernant son nouvel album «Joie de vivre». Un opus qui sortira le 23 octobre prochain et dont l’intégralité de la tracklist a déjà été dévoilée. Parmi ces chansons, on retrouve bien évidemment son premier single «Donne-moi ton cœur».

Composé en compagnie de Damso, ce morceau marque le début d’une nouvelle ère pour la jeune femme. Très apprécié de ses fans, tous attendent avec impatience la suite de ce projet, et elle pourrait être révélée prochainement. En effet sur son compte Instagram, Louane a posté une vidéo d’elle avec un message crypté.