Louane: la maternité a-t-elle joué un rôle pour son album?

Louane est une nouvelle femme. Depuis sept ans, la jeune femme fait partie du monde de la musique. Commençant jeune et étant rapidement propulsée sur le devant de la scène, la chanteuse a beaucoup évolué depuis ses débuts. Après longue pause et la naissance de sa fille Esmée, l’artiste sera bientôt de retour avec son nouvel album «Joie de vivre».

Cet opus a été inspiré par des événements personnels. Au micro d’NRJ, Louane s’est confiée sur cette nouvelle facette qu’elle voulait montrer à ses fans: «Je ne me cache plus. Je me cachais parce que j’avais peur du milieu dans lequel j’évoluais et j’avais peur de ne pas avoir les armes. Et c’était normal en fait, j’étais super jeune.» explique-t-elle dans un premier temps.

«Aujourd’hui j’ai grandi j’ai appris à évoluer dans le milieu dans lequel je suis, qui est un milieu parfois très compliqué autant qu’extraordinaire. C’est cette évolution-là qui fait que aujourd’hui je connais mes limites mais c’est vrai que j’ai ce besoin et cette envie de ne plus me cacher et d’assumer qui je suis en montrant aux gens un peu plus de moi.»