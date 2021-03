Louane se remémore son parcours à The Voice: «La pire étape c’était les battles»

Aujourd’hui Louane est une femme accomplie. Heureuse maman d’une petite fille, elle a récemment sorti son dernier album studio baptisé «Joie de vivre». Porté par les singles «Donne-moi ton coeur» ou encore «Poésie Indécise», la chanteuse s’est entouré de Damso pour le composer.

Alors que la réédition de son opus est enfin disponible, Louane se souvient avec émotions des premiers moments de sa carrière. Au micro d’NRJ, elle est revenue sur son aventure The Voice. A l’époque, elle n’a que seize ans. Et elle n’aurait jamais imaginé qu’interpréter «Un homme heureux» de William Sheller l’emmènerait là où elle est maintenant: «J’avais seize ans et deux jours quand j’ai fait les auditions à l’aveugle, j’étais petite» dit-elle au micro d’NRJ.

Et à son jeune âge, elle a très mal vécu une des étapes symboliques de The Voice, les battles: «La pire étape c’était les battles. A l’époque il n’y avait pas tout ce qu’ils ont ajouté depuis. Les battles c’était chaud… Je n’aimais pas ça, tu devais chanter avec une personne et c’était l’un de vous deux qui restait, horrible!»