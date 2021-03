Louane se confie sur «Derrière le brouillard» avec Grand Corps Malade: «La musique m’a sauvée»

Louane et Grand Corps Malade cartonnent grâce à leur duo «Derrière le brouillard». Un morceau lourd de sens dans lequel ils rendent hommage à la musique. Un sujet qui leur tenait particulièrement à cœur. «On a beaucoup discuté tous les deux de plein de choses. Et de comment la musique avait été un pilier ultra important pour moi et comment ça m’avait sorti de gros états de déprime bien profonds. Et à quel point ça m’avait sauvé dans certaines situations.», a expliqué Louane à l’antenne d’NRJ.

La chanteuse a connu de nombreux drames personnels au cours de sa vie. Elle a perdu ses deux parents à quelques mois d’intervalle alors qu’elle n’était âgée que de 16 ans. Durant cette période, c’est grâce à la musique qu’elle a su aller de l’avant. «C’était une évidence telle que je me suis dit que je n’avais pas besoin de le raconter. Sans la musique je n’aurais pas eu la même vie. J’ai vécu des choses assez dures ;comme tout le monde, mais d’avoir la musique pour s’accrocher, ça a été ma bouée. (…) C’était évident pour moi que c’était la musique qui me tenait.»

Louane émue à chaque fois qu’elle chante en live avec Grand Corps Malade

«Derrière le brouillard» est donc un hommage à la passion de Louane et Grand Corps Malade qui renvoie aux périodes difficiles vécues par les deux artistes. «Quand on la chante en live, il (Grand Corps Malade) me parle dans la chanson à chaque fois. Il s’adresse à moi. C’est très particulier, l’émotion est assez profonde. C’est un texte assez personnel. Quand il me chante cette chanson, il y a un petit truc qui se passe.», dévoile Louane.