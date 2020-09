Louane dévoile tout de la naissance de sa fille, Esmée, pendant le confinement

Louane est une jeune maman depuis quelques mois. Alors qu’elle avait annoncé la naissance de sa petite Esmée au mois de mars dernier sur Instagram, elle avait ensuite été très discrète sur son nouveau rôle.

Mais la chanteuse, de seulement 23 ans, a décidé d’en dire un peu plus sur son bébé. Esmée serait née durant le confinement. La période était donc idéale pour Louane et son chéri Florian Rossi pour nouer des liens infaillibles avec leur fille.

«Cela nous a donné du temps, l'occasion de bien apprendre à se connaître à trois. C'était difficile de ne pas voir nos familles, on a présenté notre fille par FaceTime et par photo à nos proches. Mais cette période nous a vraiment soudés, on l'a choyée et on a profité du calme. Du coup, on a la chance d'avoir un bébé super cool.», a dévoilé Louane dans les colonnes du Parisien.

Louane annonce la sortie de son troisième album

Bonne nouvelle pour tous les fans de Louane! La jeune artiste vient d’annoncer la sortie de son nouvel album pour le 23 octobre! L’opus s’intitulera «Joie de vivre» et a déjà le droit à un visuel décalé. La pochette du projet représente la chanteuse qui se tient assise sur une rambarde avec en fond la plage et la mer.

Une jolie façon pour la star de rendre hommage aux plages du nord et à sa région natale du Nord-Pas-de-Calais.