Lola Young : la star de "Messy" dévoile son nouvel album "I’m Only F**king Myself"

Ce vendredi 19 septembre, la chanteuse britannique Lola Young dévoile "I’m Only F**king Myself", son troisième album studio. Avec un titre et une pochette pour le moins explicites, la jeune artiste de 24 ans donne le ton. Véritable "ode à l’autodestruction", ce disque explore ses contradictions, ses zones de lutte et ses tourments intérieurs.

"Mon ode à l'auto-sabotage, ma chance de me relever du bord de la défaite", confie-t-elle à propos de son projet sur son compte Instagram.