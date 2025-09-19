Lola Young : la star de "Messy" dévoile son nouvel album "I’m Only F**king Myself"

Ce vendredi 19 septembre, la chanteuse britannique Lola Young dévoile "I’m Only F**king Myself", son troisième album studio. Avec un titre et une pochette pour le moins explicites, la jeune artiste de 24 ans donne le ton. Véritable "ode à l’autodestruction", ce disque explore ses contradictions, ses zones de lutte et ses tourments intérieurs.
"Mon ode à l'auto-sabotage, ma chance de me relever du bord de la défaite", confie-t-elle à propos de son projet sur son compte Instagram.
Si Lola Young se livre avec sincérité dans cet album introspectif, elle affirme aussi son univers musical entre pop et rock alternatif, comme en témoignent ses précédents singles "One Thing", "Not Like That Anymore" ou encore "d£aler".
En concert à Paris
Les fans français pourront bientôt découvrir Lola Young en live. La chanteuse sera à Lyon le 31 mai 2026 et à l’Olympia de Paris le 1er juin 2026 pour défendre ce nouvel opus.