Lizzo: sa folle reprise de «Adore You» d’Harry Styles

Issu du dernier album d’Harry Styles «Fine Line», son single «Adore You» est une franc succès. Le titre doux et aux paroles romantiques a su conquérir le cœur de millions de personnes. Et pour cause, dedans le chanteur anglais fait une vraie déclaration à une certaine personne. «Je traverserais le feu pour toi, laisse-moi juste t’adorer, oh chérie».

Et visiblement, Lizzo a été envoûtée par ce titre puisqu’elle a choisi d’en faire sa propre version. Mais dans cette dernière, elle a décidé d’apporter sa touche personnelle, sa flûte traversière. Au milieu de «Adore You», l’artiste prend son instrument et transporte le public. Depuis son adolescence, elle adore revisiter certains morceaux avec.