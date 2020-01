Lizzo: l’avenir du R’n’B ?

Le succès de «Cuz I Love You»

Son talent ne passe pas inaperçu. Le producteur de musique, Ricky Reed, décide alors de la prendre sous son aile. Ce dernier l’aide à trouver toutes les clés pour que sa voix soit puissante mais douce à la fois. Après la sortie d’un EP, «Coconut Oil», son troisième album studio est produit, «Cuz I Love You».

Ce dernier traverse toutes les frontières et conquit le cœur de millions de personnes. Et pour cause, de nombreux singles sont devenus incontournables. A commencer par «Juice», «Truth Hurts» ou encore «Good As Hell». Dès sa sortie, l’opus se place en tête des classements. En une semaine, plus de 500 000 exemplaires sont écoulés. Il atteint la 4e place du Billboard 200.