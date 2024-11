Disparition de Liam Payne : les Jonas Brothers reprennent "Night Changes" des One Direction

Liam Payne nous a quittés il y a déjà un mois et les hommages continuent d'affluer à travers le monde. Les Jonas Brothers ont eu une pensée pour le jeune chanteur décédé lors de leur concert, en Californie, le 10 novembre dernier.

Le groupe a offert au public un moment chargé en émotion en reprenant le titre "Night Changes" des One Direction. Un morceau lourd de sens puisqu'il évoque le temps qui passe. Ce live en a bouleversé plus d'un comme en témoignent les nombreuses vidéos enregistrées par les fans présents ce soir-là.