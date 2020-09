Lartiste raconte son agression dans le clip de «Vaï & Reviens»

Lartiste, un règlement de compte qui tourne mal

Lartiste se relève peu à peu. Alors qu’il retrouve sa femme, il s’effondre. A cet instant, la musique de «Vaï & Reviens» démarre. Tout au long de la vidéo, l'interprète de «Comme avant» encaisse la douleur. Pour les dernières séquences, Lartiste recrée à l’identique la scène qu’il a vécue deux ans auparavant. Sur son compte Instagram, il a également tenu à s’adresser à ses fans dans un texte touchant.

«Comment se débarrasser de la douleur de l’humiliation et de la haine engendrées par un lynchage? J’ai choisi de l’exorciser en partageant avec vous une œuvre plutôt que de me laisser écraser par la colère et le désir de vengeance. Même mon pire ennemi je ne peux lui souhaiter du mal. L’art est la manière! Dieu est grand.» Dans les commentaires, tous soutiennent Lartiste et admirent son courage de s’être livré de cette façon.