Lana Del Rey est-elle passée par la case chirurgie esthétique?

Lana Del Rey: un style atypique

En 2011, Lana Del Rey connait un immense succès grâce à son hit «Video Games». La jeune femme alors âgée de 25 ans, se retrouve propulsée sur le devant de la scène et intrigue avec son univers singulier, tout droit sorti des films de David Lynch. Elle s’affiche dans des robes glamours, a un chignon bombé des années 60’s et s’autoproclame «Gangsta Nancy Sinatra». Lana Del Rey décide de créer un personnage à part qui colle de manière assez fidèle à son univers artistique.

Lana Del Rey revient de loin. Elizabeth Woolridge Grant, de son vrai nom est née le 21 juin 1986 dans l’Etat de New York. Elle grandit dans la petite ville de Lake Placid. Son pseudonyme vient de l’actrice Lana Turner et de la Chevrolet Del Rey. Elle a vécu quelques années difficiles durant son adolescence. Elle a notamment dû faire face à l'alcoolisme, à l’âge de 15 ans. Ses parents l’envoient alors en internat dans le Connecticut pour l'aider à s'en sortir et à se concentrer sur ses études.

Lana Del Rey nie être passée par la chirurgie esthétique

Dans le clip de son premier single, «Video Games», on la retrouve dans sa salle de bain avec une mine boudeuse. Ce visage enfantin interpelle le public. Lana Del Rey se serait-elle fait refaire sa bouche?

En octobre 2011, à la question: «Vos lèvres sont-elles vraies?», Lana Del Rey répond au magazine Complex : «Je ne me suis rien refait du tout. Tous ceux qui me connaissent vous le diront. Je suis désolée, mais j’ai vécu dans une caravane pendant quelques années. Je n’avais même pas assez d’argent pour acheter les céréales Cocoa Puffs. Ce n’est pas comme si j’étais sortie de sous les ponts et que j’avais pu me faire de la chirurgie. Je suis assez pulpeuse et boudeuse. C’est ce à quoi je ressemble quand je chante.»

Pour le magazine T du New York Times, Lana Del Rey se confie sur le buzz de sa possible transformation physique: «Ce sont de vraies lèvres. Dans la vraie vie, mes lèvres ne sont pas aussi grosses. Je crois que c’est parce que je me suis caricaturée dans le clip de ‘Video Game’, les choses paraissent exagérés.» Mais qu’importe les déclarations de la chanteuse, son physique continue d’agiter la Toile.

Lanal Del Rey aurait-elle eu recours au botox ?

En 2013, alors qu’elle est en vacances à Rio, la jeune star décide d’aller saluer ses fans à l’extérieur de l’hôtel Copacabana Palace. Mais certains de ses admirateurs ont pu être choqués par le visage de Lana Del Rey. La chanteuse apparait bouffie avec des yeux gonflés et un sourire figé.

Les rumeurs sur le physique de Lana Del Rey ne cessent de grandir. On la soupçonne cette fois-ci d’avoir recours à des injections de botox.

Lana Del Rey mise sur son image

Lana Del Rey est une star très mystérieuse. Elle entretient soigneusement son image de star atypique. Elle joue sur son physique et ne cesse de faire la moue comme pour attiser les rumeurs de transformation. La chanteuse monte ses propres vidéos et dévoile ses influences rétros dans chacun de ses clips.

«Quand je cherchais à percer, ma vie m'appartenait. Puis je suis devenue un peu connue mais, avant même de répondre à ma première interview, d'autres avaient raconté mon histoire à ma place. Je me suis sentie déconnectée de mon image publique. Les gens avaient l'air de se foutre de ma musique, la seule chose qui les intéressait, c'était mon fard à paupières. Je comprends le malentendu : le changement de nom, le maquillage, la coiffure... On a eu l'impression que tout était faux. Que j'étais quelqu'un d'autre. Mais j'étais moi.», s’exprime-t-elle dans l’Express, en août 2014.

Son style de pin-up et son corps irréprochables attirent les marques. Lana Del Rey devient l’image de la marque H&M et collabore avec Mulberry et même Jaguar.