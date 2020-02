Lana Del Rey en couple: retour sur ses histoires d’amour

La vie amoureuse de Lana Del Rey n’est pas un long fleuve tranquille. En 2017, pour Paris Match, la chanteuse se confie: «Je n'ai jamais été très douée pour choisir mes petits amis. J'ai parfois eu des amoureux qui me disaient des choses bizarres et que j'aurais dû trouver inacceptables, mais j'ai fermé les yeux. Ça ne m'arrivera plus. Au moindre indice suspect, je fuis sans me retourner. Une histoire d'amour qui ne vous fait pas du bien est nocive.»

La chanteuse, qui serait aujourd’hui en couple avec un policier, n’a pas toujours été heureuse en amour. Zoom sur les relations passées de star.

Lana Del Rey et Barrie James O’Neill

La plus grande histoire d’amour connue du grand public de Lana Del Rey est celle avec le rocker Barrie James O’Neill, du groupe Kassidy. Barrie est un chanteur et compositeur écossais, originaire de Glasgow, en Écosse. Les deux artistes se rencontrent en 2011 et officialisent leur relation en 2012. Tout va très vite pour le couple. Lana et Barrie se fiancent en juillet 2013 et cherchent une maison pour emménager ensemble.

Sur le plan professionnel, Lana et Barrie s’entendent également à merveille. Les amoureux ont travaillé ensemble sur la reprise de «Summer Wine». Ils ont même réalisé le clip à deux et sont apparus dans la vidéo qui les montre sur la plage et dans leur jardin. Barrie James O’Neill fait partie des auteurs de l’album «Ultraviolence» de Lana Del Rey, sorti en juin 2014. Il a même co-écrit le morceau «Brooklyn Baby». En août 2014, le rockeur sort le titre «Riverside», en featuring avec Lana Del Rey, sur son premier album solo.

Mais leur idylle n’est pas aussi parfaite qu’il n’y parait. Au magazine The Fader, en juin 2014, Lana Del Rey raconte: «J’ai une vie de famille compliquée. J'ai une vie sentimentale compliquée.» En juin 2014, après des mois sans apparition en public du couple, la chanteuse confirme la rumeur de séparation: «Nous ne sommes plus ensemble», confie-t-elle à 20 Minutes suisse. «C’est une personne merveilleuse. Mais il y a certaines choses qu’il doit affronter seul. Je ne peux pas l’expliquer ici. Cela a été dur dans notre relation, je ne me sentais plus libre. Nous verrons comment cela évolue…».

Lana Del Rey: l’amour à l’italienne avec Francesco Carrozini

Quelques mois après sa rupture avec Barrie James O’Neill, Lana Del Rey est aperçue à Portofino, en Italie, avec Francesco Carrozzini, photographe de mode et réalisateur. L’Italien est connu, entre autres, pour avoir immortalisé Beyoncé ou encore Nicki Minaj.

La romance qui ne durera que 18 mois restera tout de même dans les annales grâce au magnifique clip de «Ultraviolence», réalisé par Francesco dans le décor de Portofino, lieu de leur rencontre. On y voit la chanteuse déambuler en robe de mariée dans des images rétro sûrement filmées en Super 8. En novembre 2015, les amoureux se séparent. La cause de la rupture : une envie de « se poser » pour la chanteuse alors que Francesco, lui, n’est pas prêt, selon le New York Daily News.

James Franco : grand fan de Lana Del Rey

L’histoire d’amour qui n’a jamais vu le jour mais que tous le public aurait aimé voir est celle de Lana Del Rey et James Franco. L’acteur n’a jamais caché sa fascination pour la chanteuse, dans les médias. En 2015, il écrit même une tribune dans « V magazine », pour faire part de sa fascination pour l’interprète de «Video Games». «Elle n'est pas faite pour cette planète. Je voulais interviewer Lana pour un projet de livre et elle m'a répondu : "Ecris simplement sur moi, c'est mieux si ce ne sont pas mes propres mots. C'est presque mieux si tu ne me cernes pas exactement, mais que tu as essayé" (…) Quand je vois ce qu’elle fait, quand j’écoute ce qu’elle fait, je me rappelle de tout ce que j’aime de Los Angeles. (…) La seule différence entre Lana et moi, c’est sa voix obsédante.», raconte-t-il au sujet de Lana Del Rey.

L’acteur parle d’écrire un livre sur la chanteuse américaine. L’ouvrage qui n’est jamais sorti, aurait dû s’appeler: «Flip-Side : Real and Imaginary Conversations with Lana Del Rey», soit en français, «Côté opposé : Conversations réelles et imaginaires avec Lana Del Rey».

Lana Del Rey: les rumeurs de relation avec G-Eazy

En mai 2017, Lana Del Rey passe beaucoup de temps avec le rappeur G-Eazy. Du club Beauty and Essex au Warwick, ils adorent faire la fête ensemble! Leur histoire aurait commencé au Festival Coachella quelques semaines auparavant. «Ils ont passé tout le week-end ensemble», confie une source au Daily Mirror, qui précise alors qu'ils ont été vus «en train de s'embrasser et de se murmurer des choses à l'oreille». Mais les deux chanteurs n’ont jamais confirmé cette rumeur de romance.

Lana Del Rey folle de son policier

Lana Del Rey serait aujourd’hui en couple avec Sean Larkin, un policier mieux connu sous le nom de «Sergent Larkin». Les amoureux ont été aperçus ensemble, en septembre 2019, à Central Park. La chanteuse a officialisé cette relation dans une interview pour le Los Angeles Times, en octobre 2019 : «Je ne savais pas que nous étions photographiés, sinon j’aurais porté une autre tenue.» plaisante la jeune femme à propos des photos prises par les paparazzis.

Plus loin dans l’entretien, Lana Del Rey évoque la personnalité de son nouvel amoureux : «Eh bien, le truc, c’est que c’est un bon flic. Il comprend. Il a conscience des choses.» Sean Larkin est issu d’une famille de militaires et travaille depuis vingt ans au sein du département de police de Tulsa, en Oklahoma. Sean Larkin est également présentateur du show «Live PD Presents PD CAM», une émission qui montre des agents de police répondant à des appels de détresse.