Lady Gaga se confie sur son prochain album «Chromatica»

Lady Gaga est prête ! «Stupid Love» est enfin sorti. Très attendu par ses little monsters depuis des semaines, la star a conquis le monde entier. Et pour cause, dans le clip de ce dernier, la chanteuse a recréé un univers spécial dont elle a le secret. Avec des allures de science-fiction et également futuriste, une surprise attendait les internautes à la fin de cette fameuse vidéo…

En effet, Lady Gaga a officiellement annoncé le nom de son futur album «Chromatica». Certains fans l’avaient déjà deviné dans les visuels que l’artiste avait partagés il y a quelques jours. Auprès de Zane Lowe, elle a décidé de livrer les moindres secrets sur le processus de création. «J’ai fait beaucoup d’enregistrement dans mon studio […] Cet album est une démonstration et non seulement de la façon dont tu peux rechanger le monde».

L’artiste explique également sur la conception de cet album était un travail d’équipe : «Les chansons sont passées dans de nombreuses mains. Tout le monde n’avait pas la même interprétation de ces titres, tout ce qu’on voulait c’est que tout soit parfait».